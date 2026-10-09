Беларусь пригрозила Украине "адекватными мерами" из-за удара по грузовику на территории РФ

Белорусская армия

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Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Украину в атаке беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области РФ и пригрозило «адекватными мерами реагирования». При этом белорусская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Украины к инциденту.

Заявление МИД Беларуси цитируют пропагандисты государственного агентства БелТА.

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По версии Минска, 9 октября в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с якобы нападением украинского беспилотника на автомобиль в Брянской области России, в результате которого гражданка Беларуси получила тяжкие травмы.

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В заявлении белорусского МИД утверждается, что принадлежность автомобиля была очевидна, а у Минска якобы есть основания считать атаку преднамеренной. В то же время ведомство не привело никаких доказательств, подтверждающих украинское происхождение дрона, и не сообщило подробностей и обстоятельств инцидента.

Белорусская сторона заявила, что ранее предупреждала Киев о недопустимости подобных действий, и возложила на Украину ответственность за возможные последствия. Минск также предостерег украинскую сторону от повторения подобных инцидентов, призвал прекратить то, что назвал «провокациями», и оставил за собой право на «адекватные меры реагирования».

Эти обвинения прозвучали со стороны режима Александра Лукашенко, который с самого начала полномасштабного вторжения России поддерживает государство-агрессора. Беларусь предоставила российским войскам свою территорию для наступления на Украину в начале вторжения, а также использовала её для оказания военной поддержки Москве.

Кроме того, на территории Беларуси периодически включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских беспилотников. Это может помогать российским войскам наносить удары по украинской территории, в частности по западным областям Украины и приграничным районам вблизи Польши.

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На этом фоне заявление Минска с неподтвержденными обвинениями в адрес Киева и угрозами ответных мер выглядит особенно противоречивым, учитывая роль белорусского режима в поддержке российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила Россию во лжи относительно якобы «удара» украинских БПЛА по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. СБУ перехватила российский документ, опровергающий это.

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