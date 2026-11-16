Беларусь привела пограничные войска в полную боевую готовность: происходящее

Армия Беларуси

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В Беларуси приступили к внезапной проверке боевой готовности пограничной службы, во время которой в полную готовность привели маневренные группы и отрабатывают защиту от условных диверсантов.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.

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По информации ведомства, основное внимание во время инспекции уделяют самым мобильным силам ведомства.

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«Ударение сделано на проверку, вероятно, самых мобильных подразделений ведомства. В то же время во всех группах и отрядах органов пограничной службы приведены в полную боевую готовность маневренные группы», — сказал Александр Вольфович.

Он рассказал, что сначала проведут осмотры подразделений пограничной службы, а затем они совершат марши. В это время на них будут «влиять диверсионно-разведывательные группы условного противника».

По словам Вольфовича, во время проверки оценят огневую, физическую и тактическую подготовку каждого военного, а результаты доложат Александру Лукашенко.

Напомним, в 2027 году белорусский режим планирует потратить на оборону и силовой аппарат около 4,32 миллиарда долларов — почти 21% расходов государственного бюджета.

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Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российских баллистических ракет в Беларуси будет угрожать, прежде всего, западным областям Украины. По его словам, Россия пытается договориться с Александром Лукашенко о развертывании этого вооружения на белорусской территории.

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