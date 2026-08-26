Беларусь приводит войска в полную боеготовность: Лукашенко отдал указ о новой проверке

Лукашенко / © Associated Press

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В Беларуси приступили к очередной проверке боевой готовности Вооруженных сил по решению Александра Лукашенко. Одна из артиллерийских бригад центрального подчинения должна привести в полную боевую готовность и частично доукомплектовать в штаты военного времени.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

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В этот раз беларуские власти планируют проверить всю вертикаль военного управления — от министра обороны до командиров отдельных подразделений. К проверке также будут привлечены силы условного противника, которые будут имитировать работу диверсионно-разведывательных групп и применение беспилотников.

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Особое внимание будет уделено современным способам огневого поражения и управления войсками. В Минобороны Беларуси заявили, что при этом будут учитываться опыт войны в Украине и боевые действия в Иране.

После приведения артиллерийской бригады в полную боевую готовность она должна покинуть пункт постоянной дислокации и приступить к выполнению ряда задач. Каких именно беларуская сторона пока не раскрывает.

Государственный секретарь Совета Безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что нынешняя проверка является продолжением масштабных мероприятий, проводимых в первой половине года. По их результатам руководство беларуской армии якобы внесло изменения в планы развития Вооруженных сил и системы подготовки войск.

В Минобороны Беларуси уверяют, что нынешние мероприятия плановые, а их замысел Лукашенко утвердил еще в начале года. В дальнейшем проверки должны быть проведены не только в Вооруженных силах, но и в других силовых структурах страны.

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Напомним, в Гомельской области Беларуси, возле села Акимовка, разворачивается масштабное строительство. Там возводят железнодорожную инфраструктуру, рассчитанную на военные эшелоны и транспортировку техники. Работы являются продолжением строительства крупного военного объекта, которое длится с 2023 года.

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