Беларусь продлила возможность России убивать украинцев и уничтожать дома

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин накануне представил законопроект депутатам.

Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с Россией в военной сфере.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Законопроект депутатам представил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и удержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.

Фактически это означает, что Беларусь продлила возможность России убивать украинцев и уничтожать их дома.

Напомним, россияне продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, обстрелы из артиллерии и танков по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Российские оккупанты продолжают применять авиацию для поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам девятнадцатых суток войны с Россией.

Россия формирует дополнительные оккупационные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противник запланировал усиление группировки своих войск в Харьковском направлении.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов, обстрелы из артиллерии и танков по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.