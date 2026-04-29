Беларусь стала ловушкой для россиян-уклонистов: их не выпускают за границу

Белорусская граница / © УНИАН

Беларусь официально закрыла транзитный коридор для россиян, которые пытаются избежать мобилизации. Теперь пограничники соседней страны используют общую цифровую базу для выявления призывников.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление пограничных органов.

Россияне, получившие повестки в армию, больше не смогут использовать Беларусь как транзитную страну для выезда во избежание службы.

Такое решение появилось после информации от правозащитников о случае, когда гражданина РФ, внесенного в реестр призывников, на этой неделе не выпустили из Национального аэропорта Минска при попытке вылететь в Грузию и Армению.

Почему россиян не выпускают из Беларуси?

Юристы отмечают, что это первый подобный инцидент после внедрения в России цифровой системы повесток в прошлом году.

«Если ограничений на выезд нет, вы можете покинуть Беларусь. Если же выезд запрещен, все вопросы следует адресовать Российской Федерации», — заявил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси агентству Belsat.

По его словам, между Россией и Беларусью действует «общая база данных», благодаря которой пограничники могут проверять наличие ограничений на выезд для граждан РФ.

Юрист Артем Клига из организации «Движение сознательных отказников», которая помогает россиянам законно избегать службы, считает, что подобные случаи будут только учащаться по мере углубления сотрудничества между странами.

Согласно цифровой системе повесток, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года, призывники автоматически теряют ряд прав, в том числе право выезда за границу, если не появляются в военкомат.

Электронная повестка приобретает юридическую силу через семь дней после ее публикации в централизованном реестре, даже если адресат ее не открывал.

В случае игнорирования повестки более 20 дней к мужчинам могут применить дополнительные ограничения — от запрета управления транспортом до ограничений в кредитовании и операциях с недвижимостью.

Цифровизация системы призыва призвана устранить недостатки предыдущей модели, когда повестки вручали лично, что позволяло многим избегать военной службы, находясь вне места регистрации.

Война в Украине — угроза из Беларуси сохраняется

Заметим, ранее в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о рисках втягивания Беларуси в войну из-за «больных идей» России. По данным разведки и доклада главкома ВСУ Александра Сырского, россияне развивают дороги к украинской границе и готовят артпозиции, пытаясь в очередной раз использовать белорусскую территорию для наступления.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также заявил, что Кремль стремится втянуть Беларусь в войну, однако пока реальной угрозы наступления нет из-за отсутствия достаточного количества российских войск и мобилизации белорусской армии.

В Беларуси готовят оборонительные сооружения и центры управления «Шахедами» для будущих операций, однако прямые атаки дронами с этой территории лишат самопровозглашенного президента Александра Лукашенко остатков самостоятельности, что противоречит его интересам.

