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Беларусь строит новую военную инфраструктуру у границы с Украиной: детали
В Гомельской области строят железнодорожную инфраструктуру, рассчитанную на военные эшелоны и транспортировку техники. Работы являются продолжением строительства крупного военного объекта с 2023 года.
В Гомельской области Беларуси, возле села Якимовка, разворачивается масштабное строительство: там возводят новую железнодорожную инфраструктуру, способную принимать военные эшелоны.
Об этом свидетельствует проектная документация, полученная белорусскими железнодорожниками, пишет белорусская служба «Радио Свобода».
Беларусь строит железную дорогу для нового военного полигона у границы с Украиной
В документах подтверждается, что для объекта с официальным названием «Будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласьці» проектируется отдельная ветка. Заказчиком выступает институт «Ваенпроект», а сам проект предусматривает возведение отдельного подъездного пути вместимостью до 60 вагонов и грузовой платформы с рампой для разгрузки колесной и тракторной техники.
В то же время точное месторасположение будущего полигона пока остается неизвестным.
Новые работы дополняют масштабное строительство военной базы, продолжающееся в этом районе с конца 2023 года. Как сообщали ранее журналисты, вероятно, там разместится 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.
Это подразделение правительство Александра Лукашенко сформировало в 2025 году якобы для защиты от украинской угрозы. На государственных кадастровых картах восточная часть площадки обозначена как военный городок, а западная — как учебно-тактическое поле.
Если в июне 2026 СМИ сообщали о завершении первых объектов городка, то теперь в регионе прокладывают железнодорожные пути.
Уровень угрозы для Украины
Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины, предоставив свое воздушное пространство и инфраструктуру для вторжения и ракетных ударов по мирным украинским городам, в результате чего погибли десятки тысяч гражданских.
Для помощи РФ в войне против Украины также привлекли ряд белорусских предприятий из разных секторов экономики. С начала полномасштабной войны в Беларуси на регулярной основе происходят военные маневры. Лукашенко оправдывал их якобы «угрозами» и планами вторжения со стороны Польши, Литвы или Украины, хотя за все время с 2022 года не появилось никаких доказательств таких намерений.
В июне и июле 2026 года белорусские чиновники и дальше заявляли о мифических планах коллективного Запада напасть на Беларусь и РФ. Европейцев высшие должностные лица Беларуси обвиняли в «нацистском менталитете» и подготовке к войне.
Однако уже в конце июля во время доклада Лукашенко министр обороны Виктор Хренин внезапно заявил о спокойной военно-политической ситуации вокруг страны и «нехватке примет активной подготовки к действиям со стороны соседних государств».
16 августа командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси также отметил отсутствие угрозы для Беларуси и сообщил о возобновлении оперативных контактов с Латвией, Литвой и Польшей.
Беларусь: последние новости
Напомним, по информации Der Spiegel, Силы обороны Украины возводят мощную линию обороны в Чернобыльской зоне в 15 километрах от белорусской границы из-за угрозы возможного повторного вторжения РФ. Военные активно роют траншеи, обустраивают контрольно-пропускные пункты и деревянные оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дороги металлические столбы с пластиковыми сетками для защиты от FPV-дронов.
Кроме этого, издание отмечает, что защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, рассчитанное на 100 лет, потеряло надлежащую функциональность после удара российского беспилотника в феврале 2025 года, который вызвал тлеющий пожар и уничтожил мембрану, хотя поврежденную металлическую оболочку украинским специалистам уже удалось отремонтировать.