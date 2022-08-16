Беларусь стягивает к границе с Украиной танки, полевые кухни и перевозит солдат: детали

За сутки в Беларуси заметили движение танков, Уралов, МАЗов и других бронемашин ВС РБ, полеты истребителей, а также передвижение полевых кухонь и даже биотуалетов.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 15 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

В 06:15 с аэродрома "Мачулищи" на северо-восток летел самолет. В 16:35 на этот же аэродром прилетел Ил-76.

Кроме того, на трассе М1, по направлению Минск – Дзержинск (Минская область), двигался УАЗ 39621 ВС РБ.

В 12:00 из Дзержинска (Минская область) в направлении Столбцы (Минская область) двигался Урал, который вез на твердой сцепке ЗРК 9К33 "ОСА-АКМ" (советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс).

В 08:40 по трассе Р17, Брест — агрогородок Муховец (Брестский район), двигалась колонна Вооруженных сил Беларуси: три Газ-66, пять ЗИЛ-131, три тентовых Урала, полевые кухни, вода.

В 08:50 по трассе Р23, Слуцк (Минская область) — Микашевичи, двигались тентовый КРАЗ ВС РФ, УАЗ 2203 и трал ВС РБ.

Также в Минске заметили Р-161Ф2М "Экватор" ВС РБ, а также бронеавтомобиль Волат ВС РБ.

На трассе М2, по направлению Минск – агрогородок Слобода (Смолевичский район, Минская область), видели колонну ВС РБ: бронемашина Волат, 3 БТР, трал.

По этой же трассе, но из Смолевичи в Минск двигались два трала с танками Т-72 ВС РБ, а также колонна ВС РБ: около 15 Уралов, полевые кухни, биотуалет.

В 12:18 на аэродроме "Барановичи" взлетел истребитель. В 15.30 он сел.

Ночью в 23:55 по трассе Р4, Ляховичи — Барановичи, двигалась РЛС (радиолокационная станция) с учетом ЗИЛ-131 ВС РБ.

В 13:40 по направлению Огдемер (Дрогичинский район, Брестская область) – Гута (Дрогичинский район, Брестская область) отмечено около 10 белорусских танков. А из Логойска (Минская область) в Минск двигался бензовоз ВС РБ.

Другая военная активность в Беларуси за сутки:

14:20 Столбцы (Минская область) — юго-запад. Летел Ми-8 ВВС РБ.

15:20. Трасса Р6, Пинск – агрогородок Плещицы (Пинский район). Двигалась колонна ВС РБ: 7 Уралов (Кунг), 3 тентовых МАЗа, полевая кухня, бочка с водой.

17:45. Трасса М5, Дукора (Пуховичский район, Минская область) – Минск. Двигался УАЗ 39621 ВС РБ.

18:30. Жодино, подмечен тентовый КамАЗ с солдатами.

20:45. Трасса Р144, Иваново – Мохро (Ивановский район). Двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

Напомним, Генштаб ВСУ предупредил об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси.

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