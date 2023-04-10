Беларусь уходит под воду: затоплены населенные пункты, людей эвакуируют (фото, видео)

Все улицы, дороги в деревнях Гомельской области затоплены. Люди плавают на лодках.

В Беларуси – потоп. По всей стране продолжается сильное наводнение из-за выхода из берегов разных рек. Также ночью под Гомелем прорвало дамбу.

Об этом сообщают белорусские СМИ и публикуют фото последствий, снятых с дрона.

Как пишет Мотолько Помощи, в ночь на 10 апреля под Гомелем прорвало плотину, людей эвакуируют.

"Сегодня в 3:30 утра под Гомелем произошел прорыв плотины и всего через полчаса вода затопила дома по окна. Сейчас местных жителей эвакуируют", — говорится в сообщении.

Также сильное наводнение зафиксировано в Жлобинском районе Гомельской области, где из-за разлива реки Днепр затоплено по меньшей мере 9 населенных пунктов. Все улицы, дороги в деревнях затоплены. Люди плавают на лодках.

Напомним, ВСУ усиливают оборонительные рубежи на границе с Белоруссией и Россией.

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