Беларусь усиливает армию офицерами: Лукашенко подписал указ

Александр Лукашенко / © Associated Press

В белорусскую армию и пограничную службу призовут офицеров запаса для обеспечения подготовки мобилизационного резерва.

Соответствующий указ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого».

Призыву будут подлежать мужчины в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеют права на отсрочку от призыва.

«Реализация Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва», — говорится в сообщении.

Количество офицеров, которые должны пополнить вооруженные силы и пограничную службу Беларуси, в указе Лукашенко не указано.

Белорусские пропагандисты отмечают, что речь идет о плановых мероприятиях, которые проводятся ежегодно.

Ранее Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повышении активности вооруженных сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.