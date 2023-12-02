Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Беларусь снова продлила учения с военными России – что известно (карта)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Беларусь снова продлила учения с военными России – что известно (карта)

Военная техника армии Беларуси / Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Беларусь продлевает обучение уже 84 недели подряд.

Беларусь снова продлила военные учения, которые проходят вместе с Вооруженными силами России. Они продлятся до 11 декабря.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, другие же на выходных 2 и 3 декабря", — пишет "Гаюн".

Учения на полигонах продолжаются с 4 декабря до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 09.12;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.12;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 09.12; 
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.12; 
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.12;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 08.12;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.12;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.12.
Военные учения армий РФ и Беларуси/ Фото:
Военные учения армий РФ и Беларуси/ Фото: "Беларускі Гаюн"

"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 84 недели", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх сообщил, что на территории Беларуси находится небольшой контингент российских военных.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
262
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация