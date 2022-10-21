Беларусь в полном объеме участвует в войне, должна отвечать наравне с Россией — Науседа

Науседа отмечает необходимость усиливать санкции против РФ.
Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины. Именно поэтому Минск должен отвечать за свои действия наравне с Кремлем.
Об этом сообщает издание Delfi.
Он подчеркнул, что агрессорка Россия опрокидывает своих мобилизованных в Беларусь. Навсегда не исключает того, их могут направить в Украину через территорию республики.
"Это очевидные доказательства, что Белоруссия в полном объеме участвует в этой войне. То есть становится ответственной так же, как и Россия за последствия этой войны", — отметил литовский лидер.
Науседа отметил: необходимо бороться за ужесточение санкций против РФ и Беларуси. Ведь уже применявшие ограничения дают результат.
"В России гораздо меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — подчеркнул Гитанас Науседа.
Союз Путина и Лукашенко
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уверяет, что пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.
С первых дней войны территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет. Спустя почти восемь месяцев вторжения Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.
Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в последние дни РФ стягивает войска и технику к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.
Читайте также:
- Данилов высказался о распаде РФ и вине россиян: "Выбрали человека с психикой фашиста"
- Блинкен заявил, что Путин не хочет дипломатического урегулирования войны
- "Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем Путину "военное положение" во временно оккупированных областях Украины