Беларусь в полном объеме участвует в войне, должна отвечать наравне с Россией — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины. Именно поэтому Минск должен отвечать за свои действия наравне с Кремлем.

Об этом сообщает издание Delfi.

Он подчеркнул, что агрессорка Россия опрокидывает своих мобилизованных в Беларусь. Навсегда не исключает того, их могут направить в Украину через территорию республики.

"Это очевидные доказательства, что Белоруссия в полном объеме участвует в этой войне. То есть становится ответственной так же, как и Россия за последствия этой войны", — отметил литовский лидер.

Науседа отметил: необходимо бороться за ужесточение санкций против РФ и Беларуси. Ведь уже применявшие ограничения дают результат.



"В России гораздо меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — подчеркнул Гитанас Науседа.

Союз Путина и Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уверяет, что пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

С первых дней войны территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет. Спустя почти восемь месяцев вторжения Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в последние дни РФ стягивает войска и технику к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

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