"Беларусь ведет гибридную войну": в Литве усиливают охрану границы из-за наплыва нелегалов

Для охраны порядка в приграничных с Беларусью областях литовское правительство планирует привлекать военных добровольцев.
Из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву через белорусскую границу, министерство внутренних дел страны обратилось ко всем органам местного самоуправления с просьбой обустроить дополнительные места для содержания беженцев. Как сообщает издание Delfi, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает такие меры недостаточными, поскольку Беларусь использует ситуацию с нелегалами для ведения "гибридной войны".
Глава МВД Литвы Агне Билотайте, которая руководит операцией по нормализации ситуации с нелегальными мигрантамы из Беларуси, объявила о решении создать дополнительную инфраструктуру для приема мигрантов — до 28 июля будут построены модульные домики и специальные ангары. Кроме того, планируется создание палаточного городка, в котором мигрантам будет выделено около 1000 мест.
Однако, по словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, в условиях, когда Беларусь ведет "гибридную войну", ограничиться только предоставлением убежища мигрантам — слишком мало. По его словам, муниципалитет может выделить жилье, но особым комфортом они отличаться не будет.
"Нужен или забор, или живая преграда, или другие меры, которые позволят обеспечить сокращение их количества. Сегодня у нас проблема сотен мигрантов, а может быть проблема десятков тысяч, а потому ее решать нужно в корне ", — подчеркнул мэр.
Сейчас для всесторонней охраны и безопасности в регионах, прилегающих к белорусской границы, МВД Литвы привлекает полицейских, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, а также обращается за помощью к добровольцам из Союза стрелков.
"Мы рассматриваем привлечения военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности", — отметила Билотайте.
В течение выходных было сообщено о почти 280 задержанных нелегальных мигрантах, прибывших в Литву. В субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о задержании 116 таких мигрантов, а в воскресенье — еще о 160.
Всего в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 1098 мигрантов — почти в 12,5 раза больше, чем за весь 2020.
Как сообщалось, в Литве рассматривают возможность возведения забора на границе с Беларусью из-за увеличения нелегальных миграционных потоков.