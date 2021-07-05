"Беларусь ведет гибридную войну": в Литве усиливают охрану границы из-за наплыва нелегалов

Для охраны порядка в приграничных с Беларусью областях литовское правительство планирует привлекать военных добровольцев.

Из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву через белорусскую границу, министерство внутренних дел страны обратилось ко всем органам местного самоуправления с просьбой обустроить дополнительные места для содержания беженцев. Как сообщает издание Delfi, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает такие меры недостаточными, поскольку Беларусь использует ситуацию с нелегалами для ведения "гибридной войны".

Глава МВД Литвы Агне Билотайте, которая руководит операцией по нормализации ситуации с нелегальными мигрантамы из Беларуси, объявила о решении создать дополнительную инфраструктуру для приема мигрантов — до 28 июля будут построены модульные домики и специальные ангары. Кроме того, планируется создание палаточного городка, в котором мигрантам будет выделено около 1000 мест.

Однако, по словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, в условиях, когда Беларусь ведет "гибридную войну", ограничиться только предоставлением убежища мигрантам — слишком мало. По его словам, муниципалитет может выделить жилье, но особым комфортом они отличаться не будет.

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"Нужен или забор, или живая преграда, или другие меры, которые позволят обеспечить сокращение их количества. Сегодня у нас проблема сотен мигрантов, а может быть проблема десятков тысяч, а потому ее решать нужно в корне ", — подчеркнул мэр.

Сейчас для всесторонней охраны и безопасности в регионах, прилегающих к белорусской границы, МВД Литвы привлекает полицейских, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, а также обращается за помощью к добровольцам из Союза стрелков.

"Мы рассматриваем привлечения военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности", — отметила Билотайте.

В течение выходных было сообщено о почти 280 задержанных нелегальных мигрантах, прибывших в Литву. В субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о задержании 116 таких мигрантов, а в воскресенье — еще о 160.

Всего в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 1098 мигрантов — почти в 12,5 раза больше, чем за весь 2020.

Как сообщалось, в Литве рассматривают возможность возведения забора на границе с Беларусью из-за увеличения нелегальных миграционных потоков.

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