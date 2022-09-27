Беларусь, вероятно, готовится к масштабному приему военных эшелонов из РФ – мониторинговая группа РБ

В Беларуси проводится комплекс мер по проверке железнодорожной инфраструктуры страны.

Скорее всего, это делается для готовности принимать военные эшелоны из РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Отмечается, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:

Красное (МСК РЖД) — Осиновка (БЖ НОД-1),

Злинка (МСК РЖД) – Копытье (БЖ НОД-4).

Завережье (ОКТ РЗ) — Езерище (БЖ НОД-6).

ФОТО: Белорусский Гаюн

По данным сообщества белорусских железнодорожников, на территории республики происходит:

проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);

проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

Напомним, Беларусь отказалась размещать дополнительные российские военные базы на своей территории. Как объяснили власти Беларуси, они не видят в этом смысла.

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