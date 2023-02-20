Беларусь высылает польских дипломатов из Гродно и Минска: что известно

В правительстве Польши продолжаются консультации об возможной реакции на решение Беларуси.

Белорусский режим принял решение о высылке польских дипломатов из Гродно и Минска. Речь идет об офицере связи польской пограничной службы и двух консулах.

Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на представителя МИД Польши Лукаша Ясина.

"Офицер связи польских пограничников покинет Беларусь до вечера среды, 22 февраля. Вероятно, будут высланы и два польских консула из Гродно", — подтвердил он.

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На вопрос о возможных действиях польских властей Ясина ответил, что о них будет сообщено, как только они будут приняты.

Как стало известно Onet неофициально, сейчас в правительстве Польши продолжаются консультации об возможному ответу на решение белорусского режима. Не исключено, что польское правительство также примет решение о выдворении белорусских дипломатов с территории Республики Польша.

"Все варианты на столе прямо сейчас", — пишет издание со ссылкой на неофициальные источники.

Напомним, 10 февраля Польша закрыла пограничный переход в Бобровниках, последний действующий в Гродненской области с целью государственной безопасности.

В ответ МИД Беларуси объявил об ограничениях для польских перевозчиков. В результате этих ограничений они могут въезжать в Беларусь и выезжать через любые пограничные переходы для грузовых автомобилей, но только "на польско-белорусском участке границы". Они не могут использовать пограничные переходы Беларуси с Литвой и Латвией.

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