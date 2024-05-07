Беларусь взялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия

В готовность к выполнению задач будут приведены дивизион ОТК "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

В Беларуси заявили о проведении внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия.

Об этом белорусское Минобороны сообщило 7 мая.

Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что 7 мая поступило "распоряжение от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия".

"В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25", – объявил Хренин.

Также сообщается, что проверка состоится в соответствии с регламентом времени, установленным главнокомандующим Беларуси. В ее рамках будет проверен весь комплекс мероприятий – от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Напомним, накануне стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ Генштабу подготовиться к учениям по применению ядерного оружия недалеко от границы с Украиной. Цель – повышение готовности нестратегических ядерных сил РФ к выполнению боевых задач.

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