Одна из стран запретила движение грузовиков из Польши и Литвы: детали
Ограничения будут действовать до конца 2027 года.
Белоруссия запретила движение польских и литовских грузовиков и тракторов на своей территории до конца 2027 года. На границе застряли тысячи грузовиков.
Об этом сообщает TVP World со ссылкой на данные Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Отмечается, что на 3 ноября более 1 260 грузовиков ожидали на белорусской стороне около двух литовских пунктов пропуска и 2 045 грузовиков - на польских.
Согласно документу, ограничения касаются прицепов, зарегистрированных в Польше и Литве, а также легковых автомобилей с польской регистрацией, выполняющих международные перевозки по индивидуальным накладным или международным транспортным накладным CMR.
По словам генерального секретаря Международного альянса транспорта и логистики Литвы (TTLA) Повиласа Дрижаса, этот шаг нарушит работу логистических фирм, перевозящих товары между Китаем и ЕС через Беларусь и Россию.
"Наши торговые отношения уже начинают ощущать негативные последствия этого закрытия границы. Литва может постепенно исчезнуть с логистической или торговой карты. Это уже не просто транспортная проблема", - подчеркнул он.
Указ о запрете движения по территории Беларуси транспортных средств на польской и литовской регистрации "президент" Беларуси Александр Лукашенко подписан 31 октября.
Как сообщалось, в это время Беларусь пожаловалась в ООН на страны-соседи из-за закрытия пунктов пропуска на границах. Минск нагло заявляет о "вопиющих нарушениях, связанных с закрытием границ Польшей, Литвой и Латвией".