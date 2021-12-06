Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Великобритании

В санкционный список попал ряд белорусских физлиц и компаний.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

"В качестве мер в ответ на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, с целью защиты национальных интересов Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, которые применяют незаконные антибелорусские санкции", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь внутренний рынок будут наполнять только "товарами из дружественных стран". Такие меры могут быть отменены, если ЕС, США пересмотрят свою позицию и отменят санкции.

Напомним, ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и компаний, подпадающих под санкции. Санции приняли действовать от 2 декабря. Всего в списке – 17 фамилий, им запрещают въезд в ЕС и замораживают их счета здесь. Также 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси США. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Тем временем "черный список" ЕС вскоре может стать еще длиннее — здесь уже готовят шестой пакет санкций. И в нем могут оказаться до трехсот человек и компаний.

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