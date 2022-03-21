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Беларусь заявила, что отводит свои войска от украинской границы

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Беларусь заявила, что отводит свои войска от украинской границы

Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588)

Белорусские БТРы уже двигаются по Бресту.

Министерство обороны Беларуси заявило, что уводит своих десантников от украинской границы.

Об этом говорится в Телеграмме Минобороны Беларуси.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задания по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588) / ©
Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588)

Кроме того, ресурс MotolkoHelp, мониторящий передвижение белорусских войск, обнародовали видео, на котором видно, что БТРы двигаются по Бресту. В результате в городе частично перекрыто движение транспорта.

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