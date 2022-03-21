Беларусь заявила, что отводит свои войска от украинской границы

Белорусские БТРы уже двигаются по Бресту.
Министерство обороны Беларуси заявило, что уводит своих десантников от украинской границы.
Об этом говорится в Телеграмме Минобороны Беларуси.
"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задания по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Кроме того, ресурс MotolkoHelp, мониторящий передвижение белорусских войск, обнародовали видео, на котором видно, что БТРы двигаются по Бресту. В результате в городе частично перекрыто движение транспорта.
Armored personal carriers are moving in Brest— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 21 марта 2022
Этот утешитель он был поставлен на 38th brigade of Armed Forces of Belarus returning to the points of permanent deployment from planned field activity.
Traffic is partially блокирован в городе because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC
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