Беларусь заявила, что отводит свои войска от украинской границы

Беларусь заявила, что отводит свои войска от украинской границы

Белорусские БТРы уже двигаются по Бресту.

Министерство обороны Беларуси заявило, что уводит своих десантников от украинской границы.

Об этом говорится в Телеграмме Минобороны Беларуси.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задания по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588)

Кроме того, ресурс MotolkoHelp, мониторящий передвижение белорусских войск, обнародовали видео, на котором видно, что БТРы двигаются по Бресту. В результате в городе частично перекрыто движение транспорта.

Armored personal carriers are moving in Brest

Этот утешитель он был поставлен на 38th brigade of Armed Forces of Belarus returning to the points of permanent deployment from planned field activity.

Traffic is partially блокирован в городе because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 21 марта 2022

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