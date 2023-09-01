Беларусь заявила, что польский вертолет пересек ее границу: что известно

В Белоруссии заявили, что польский военный вертолет нарушил границу страны. Из-за инцидента вызвали временного поверенного в делах Польши, чтобы "разъяснить" ситуацию.

Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

Беларусь заявила, что польский военный вертолет нарушил ее границу

Детали инцидента

По данным белорусов, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад", – отмечается в сообщении.

В комитете добавили, что по этому инциденту проинформирована польская сторона. Кроме того, министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича, чтобы тот предоставил "должные разъяснения". Там считают, что должно быть проведено серьезное расследование инцидента.

Реакция Польши

В свою очередь, на инцидент уже отреагировали в Польше. К обвинениям Беларуси там относятся с осторожностью. Как отметил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, ситуация будет проанализирована.

"Это службы, являющиеся прямым продолжением режима Лукашенко", – подчеркнул Яблонский.

Так, заявление может быть провокацией Минска. По мнению замглавы МИД Польши, это было бы вполне естественно на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

"В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной чепухи", – подытожил Яблонский.

Ранее в Беларуси заявили, что якобы входящие в блок НАТО латвийские военные "пересекли их границу". Мол, Белорусские они зашли на два метра, прошли вдоль границы, а потом вернулись назад.

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