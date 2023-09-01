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Беларусь заявила, что польский вертолет пересек ее границу: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Беларусь заявила, что польский вертолет пересек ее границу: что известно

Ми-24/Иллюстративный фото / Фото: Википедия

Инцидент намерены серьезно расследовать.

В Белоруссии заявили, что польский военный вертолет нарушил границу страны. Из-за инцидента вызвали временного поверенного в делах Польши, чтобы "разъяснить" ситуацию.

Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

Беларусь заявила, что польский военный вертолет нарушил ее границу

Беларусь заявила, что польский военный вертолет нарушил ее границу

Детали инцидента

По данным белорусов, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад", – отмечается в сообщении.

В комитете добавили, что по этому инциденту проинформирована польская сторона. Кроме того, министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича, чтобы тот предоставил "должные разъяснения". Там считают, что должно быть проведено серьезное расследование инцидента.

Реакция Польши

В свою очередь, на инцидент уже отреагировали в Польше. К обвинениям Беларуси там относятся с осторожностью. Как отметил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, ситуация будет проанализирована.

"Это службы, являющиеся прямым продолжением режима Лукашенко", – подчеркнул Яблонский.

Так, заявление может быть провокацией Минска. По мнению замглавы МИД Польши, это было бы вполне естественно на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

"В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной чепухи", – подытожил Яблонский.

Ранее в Беларуси заявили, что якобы входящие в блок НАТО латвийские военные "пересекли их границу". Мол, Белорусские они зашли на два метра, прошли вдоль границы, а потом вернулись назад.

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Дата публикации
Просмотры
115
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