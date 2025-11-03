Беларусь заявила о готовности направить миротворцев в Украину, но есть условие

Белорусская армия

Белорусские миротворцы готовы к возможному развертыванию в Украине при наличии соответствующего решения. Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Алексей Скабей.

Об этом он сказал в интервью государственному телеканалу СТВ, сообщает 3 ноября белорусская служба Радио Свобода.

Скабей подчеркнул, что как только Беларусь получит соответствующее решение, миротворческие силы будут готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач. Он отметил, что участие в таких мероприятиях является поднятием белорусского флага, что свидетельствует об открытости и преданности страны обязательствам, которые были даны на Ассамблее ООН, членом которой является Беларусь.

Также это рассматривается как важный опыт военных. Возможность миротворческой миссии в Украине, подчеркнул Скабей, полностью зависит от согласия сторон.

«Здесь все зависит не только от нас одних. Это зависит от того, как стороны примут решение между собой. То, что мы готовы предоставить им помощь по просьбе обеих сторон, мы всегда готовы», — пояснил он.

Следует отметить, что это заявление прозвучало на фоне интенсивных боевых действий и тогда, когда вопрос миротворческой миссии под эгидой ООН пока не рассматривается из-за остановленного переговорного процесса между сторонами. Беларусь с февраля 2022 г. активно поддерживает Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины, предоставляя логистические услуги, военные базы и аэродромы для нападения. Александр Лукашенко открыто поддерживает действия России, а Белоруссия также обвиняется в содействии депортации украинских детей.

Напомним, по словам Науседы, Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для общих сил союзников. Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины.

Мы ранее информировали, что белорусский диктатор Лукашенко рассказал, что провел пять часов в Кремле, обсуждая с Путиным, как обеим странам выжить.

Также президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине можно закончить в течение нескольких месяцев.