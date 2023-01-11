Беларусь заявила о наращивании сил ПВО с россиянами: что известно

В Минске отчитались, что зенитчики уже вступили в боевое дежурство.

Министерство обороны Беларуси заявило о наращивании сил ПВО с российскими оккупантами, как в Минске это называют "региональная группировка".

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РБ.

Министерство обороны РБ сообщило, что по плану командующего ВВС и войсками ПВО РБ осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и РФ.

Сообщается, что зенитные ракетные подразделения отправились в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Что происходит в Беларуси

10 января в Министерстве обороны РБ заявили, что завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

Тем временем в Беларусь продолжают активно прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. В Минске говорят, что это все в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что задача прибывшей в Беларусь группировки российских войск – удерживать украинскую группировку на границе и не давать отойти ему на другие участки фронта, где продолжаются ожесточенные бои.

Военный эксперт Олег Жданов также назвал основную цель новых военных учений в Беларуси и есть ли опасность для Украины.

По данным Пентагона, признаков того, что Беларусь планирует вступить в войну против Украины, пока нет.

В разведке Британии также говорят, что, хотя Россия и удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

А вот командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что хотя непосредственной угрозы наступления из Беларуси на Украину нет, рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года предупреждал, что Россия готовит около 200 тыс. военных, которые пойдут в наступление либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что Владимир Путин еще не требовал от Александра Лукашенко участвовать в войне. Более того, отметил белорусский политолог, сейчас происходит обратный процесс: Москва ежемесячно вознаграждает Минск экономически "какими-то новыми подачками".

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