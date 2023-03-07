Беларусь заявила о перехвате дрона у польской границы: первые детали

Белорусская сторона утверждает, что они якобы захватили не только дрон, но и его операторов.

Белорусские пограничники заявили о том, что мол захватили беспилотник вблизи польско-белорусской границы.

Об этом сообщает белорусский провластный сайт БелТА.

Инцидент якобы произошел на польско-белорусской границе в ночь на вторник, 7 марта. Белорусы утверждают, что задержали не только дрон, но якобы и его операторов.

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Белорусские службы заявили, что устанавливают подробности инцидента.

Польская сторона пока еще не прокомментировала инцидент. Но пограничники Польши сообщают, что 06.03 в РП пытался незаконно попасть 91 человек, из них 78 человек пытались нелегально пересечь границу в районе Подляшья. Иностранцы являются гражданами: Афганистана, Ирана, Пакистана, Ирака, Марокко. Также задержан 1 человек за помощь нелегалам.

Напомним о днях мигранты экипированные деревянными стульями и досками пытались пересечь польско-белорусскую границу. В Варшаве говорят, что нелегалы платят организаторам, чтобы они довезли их до границы. Мигранты прибывают на границу уже оснащены резаками для проволоки или стремянками. По мнению государственного секретаря канцелярии премьер-министра и замминистра-координатора спецслужб Станислава Жарина, "в ближайшие недели и месяцы может произойти усиление давления на польскую границу и дальнейшие попытки дестабилизировать восточный фланг НАТО".

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