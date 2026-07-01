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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Беларуский режим сделал жест гуманизма: что объявил Лукашенко

В канун Дня независимости Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 осужденных.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Александр Лукашенко в канун Дня независимости Беларуси подписал указ о помиловании 32 человек.

Об этом сообщают беларуские СМИ.

Указ Александра Лукашенко. / © Пул Первого Telegram-канал

Указ Александра Лукашенко. / © Пул Первого Telegram-канал

Среди помилованных – 20 женщин и 12 мужчин. В то же время 28 из них были осуждены по делам так называемой экстремистской направленности.

В сообщении беларуской стороны отмечается, что решение было принято "на основании принципа гуманизма" в отношении осужденных и их семей.

Также утверждается, что все помилованные сами обращались с ходатайствами о помиловании, признавали вину и раскаялись.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли заинтересован в непосредственном вступлении в войну против Украины.

Мы ранее информировали, что Россия вывела войска из Беларуси, но Минск самостоятельно строит базы у границы и помогает наводить «Шахеды» на Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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