Беларусские пограничники заявили об обстреле с территории Украины

Украинские пограничники вместе с полицией ищут возможных причастных к повреждению.

Пограничный комитет Беларуси заявил, что беларусский пограничный знак обстреляли с территории Украины.

Об этом сообщается на сайте пограничного комитета Беларуси.

"Беларусский пограничный знак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Как сообщает беларусское ведомство, при осмотре пограничного знака пограничники заставы "Сварины" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", — добавляют в заявлении.

Обновлено: украинские пограничники отреагировали на инцидент: вместе с полицией ищут возможных причастных к повреждению пограничного знака Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Поврежденный пограничный знак на границе с РБ обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудников полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья.

В то же время, характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено. Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке", — рассказал Демченко.

По его словам в ходе проверки на территории использованных гильз от охотничьего оружия обнаружено не было. Беларусская сторона никаких претензий или обвинений в адрес ГНСУ не предъявляла.

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