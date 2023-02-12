Белая акула напала на мужчину и откусила ему голову

В Мексике зафиксировали первое в 2023 году смертельное нападение белой акулы.

50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого акула откусила ему голову.

Об этом пишет издание Live Science.

Трагический случай произошел у тихоокеанского побережья Мексики, где местный житель по имени Мануэль Ниблас Лопес собирал моллюски на глубине от 11 до 18 метров. Во время охоты за морскими существами мужчина стал добычей почти 6-метровой белой акулы, которая откусила ему голову и оставила следы укусов на плечах.

Об этом трагическом инциденте стало известно со слов партнеров Лопеса по морской рыбалке, которые во время нападения акулы находились в лодке на поверхности и все видели.

Напомним, в Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы.

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