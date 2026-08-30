Бельгия истерически отказалась передать Украине замороженные активы РФ: «Двери закрыты»

Тео Франкен / © Getty Images

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Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает Euractiv.

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Франкен подчеркнул, что Бельгия не намерена менять свою позицию по этому вопросу.

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«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта. Наш премьер-министр будет стоять на своем», — заявил Тео Франкен.

Напомним, что ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию рассмотреть новые способы использования около 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также известно, что в декабре 2025 года на саммите ЕС лидер Бельгии Барт де Вевер отклонил попытку Германии и Еврокомиссии разработать для Украины «репарационный кредит» в размере 200 млрд евро.

Тогда он заявил, что такой механизм сделает бельгийское государство беззащитным перед возможными санкциями со стороны России.

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В свою очередь Тео Франкен отметил, что такая позиция Бельгии вызвала недовольство среди других стран. Особенно он обратил внимание на государства Балтии, которые являются одними из самых активных сторонников репарационного займа.

«Им также следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно», — резюмировал министр обороны Бельгии, говоря о странах Балтии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии предлагает нормализовать отношения с Россией и получить дешевую энергию.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о поддержке европейской перспективы Украины, однако отметил обязательное соблюдение всех требований для вступления в Европейский Союз.

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