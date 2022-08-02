Бельгия наложила санкции на российские активы: заморозили более 50 миллиардов евро

Бельгия ударила санкционными ограничениями по россиянам, компаниям и юридическим лицам, поддержавшим агрессию РФ против Украины. В общей сложности страна заморозила более 50 миллиардов евро.

Бельгия заморозила российские активы на сумму более 50 млрд евро. Под санкции попали люди, компании и юридические лица.

Об этом пишет издание De Morgen.

Как стало известно, Бельгия заморозила все виды финансовых активов: в частности, деньги и акции, которые сосредоточены в стране и которыми владеют россияне. В целом санкции наложены на 1229 человек и 110 организаций. В список попали политики, олигархи, банки и компании.

Часть санкций была введена после незаконной аннексии россиянами Крыма в 2014 году. Однако большинство санкций наложено именно после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пока неизвестно, кто из россиян в Бельгии потерял больше денег. Однако заморозили там 50,5 млрд евро.

Напомним, что в больнице Кракова скончался медик, после ракетного удара РФ по Виннице переживший контузию.

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