Бельгия пригрозила заблокировать использование активов РФ для Украины / © unsplash.com

Бельгия пригрозила заблокировать решение Европейского Союза по использованию замороженных активов РФ, если ее требования не будут выполнены, поэтому ЕС отложил решение до декабря.

Об этом сообщант Bloomberg.

Это произошло после того, как Бельгия — страна, где хранится значительная часть замороженных российских активов — потребовала предоставить гарантии, что именно она не будет нести основную ответственность за возможные риски, связанные с предоставлением кредитов.

Как сообщили информированные источники, лидеры стран Евросоюза обратились в Европейскую комиссию с просьбой подготовить несколько возможных вариантов решений, которые планируют рассмотреть на следующем саммите.

По словам собеседников издания, цель состоит в том, чтобы достичь окончательной договоренности до конца года.

Отметим, что ранее премьер-министр страны Барт де Вевер сказал, что его страна может заблокировать решение об использовании доходов от замороженных российских активов для «репарационного кредита» Украине, если ее условия не будут учтены.

Бельгия выдвинула три ключевых требования для согласия. И, прежде всего, это общая ответственность.

«Я хочу полного распределения рисков, ведь риск очень велик», — подчеркнул Де Вевер.

Также Бельгия требует гарантий и скоординированных действий.

«Мы также хотим заверений, что в случае необходимости возврата средств каждая страна-участник внесет свою долю», — отметил он.

По словам премьера, в ряде государств кроме Бельгии также сохраняются «огромные суммы российских денег», однако их правительства предпочитают не комментировать это.

«Если мы действуем, то должны действовать все вместе», — подытожил он.

Напомним, Европейский Союз намерен использовать 140 млрд евро замороженных активов центрального банка России для кредита Украине на приобретение американского оружия вызывающих беспокойство правительству Бельгии.

Однако бельгийский премьер требует, чтобы другие страны-члены Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, если Москва выдвинет претензии по активам.