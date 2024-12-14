Глава Министерства обороны Бельгии Людин Дедондер заявила о намерении в 2025 году увеличить количество военных, находящихся в состоянии боевой готовности в НАТО.

Об этом говорится в сообщении The Brussels Times.

Она отметила, что в 2025 году в Бельгии будут дислоцированы почти 1500 военнослужащих, которые будут готовы к развертыванию через несколько дней, если это потребует Альянс. Также за границей будет развернуто от 650 до 1400 солдат, в зависимости от времени года. Этот показатель увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Целью остается сдерживание, но также и повышение уровня нашей готовности", – сказала Дедондер.

По ее словам, около 300 солдат в составе многонациональной тактической группы НАТО будут развернуты в Румынии в рамках программы защиты восточного фланга Альянса, а четыре бельгийских F-16, выполнявших миссию по противовоздушной обороне в Литве в 2024 году, в следующем году перебросят в Исландию. "усиление бельгийского присутствия в Северной Европе".

Кроме того, министерства сообщили, что в следующем году Бельгия вернет свой контингент в состав Международных сил по поддержанию мира в Косово.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО призывает держать в секрете от Путина детали соглашения о мире в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в 2025 году потратит на оборону в десять раз больше, чем страны НАТО.

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