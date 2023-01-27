Бельгия выделила Украине рекордный пакет военной помощи: что в него вошло

Кроме того, Бельгия выделит Украине еще 69 млн евро гуманитарной помощи.

Бельгийское правительство приняло 27 января решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи в 92 млн евро.

Об этом сообщает HLN.

"Сегодня Совет министров принял решение направить Украине новый пакет военной помощи на 92 миллиона евро", – заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Он отметил, что в целом Бельгия уже предоставила Украине военную помощь на 146 млн евро.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что Украине будут переданы ракеты для ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы, грузовики и бронированные джипы.

По словам Дедондер, часть пакета военной помощи выделят из складов Минобороны, а часть – закупят у частных компаний.

Кроме того, Бельгия выделит Украине 69 млн евро гуманитарной помощи.

Де Кроо также сообщил, что в стране уже заморожено 58 млрд евро российских активов.

Напомним, что украинской армии для доминирования на поле боя нужны тяжелая артиллерия, дальнобойные ракеты и авиация. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив важность международной помощи в этом.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина может получить от западных партнеров истребители F-16 американского производства.

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