Российская разведка давит на бельгийских политиков

Бельгийские политики и руководители финансового сектора стали мишенями кампании по запугиванию, организованной российской разведкой, с целью заставить Бельгию заблокировать использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщают европейские разведслужбы.

Об этом пишет The Guardian.

По данным источников издания, ключевыми целями давления стали должностные лица депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных активов Центробанка РФ, а также ведущие бельгийские политики.

Собравшиеся в Брюсселе европейские лидеры обсуждают возможность одобрения кредита для Украины под залог российских активов. Речь идет о финансировании, критически необходимом для поддержки обороноспособности Киева в 2026–2027 годах.

По оценке европейских спецслужб, кампанию устрашения координирует военная разведка РФ — ГРУ. Один из европейских чиновников подтвердил, что Москва применяет тактику системного давления на отдельных лиц.

Почему именно Бельгия

Бельгия находится в центре внимания из-за того, что в брюссельском Euroclear сосредоточено около 185 млрд с 210 млрд евро замороженных активов российского Центробанка в ЕС.

ЕС рассматривает возможность предоставления Украине первого транша кредита в 90 млрд евро, обеспеченного этими активами. Бельгия выражает озабоченность юридическими рисками и настаивает на гарантиях полного возмещения Euroclear в случае возможных судебных исков со стороны России.

РФ публично заявляет, что использование активов будет «воровством», а Центробанк России уже пытается взыскать с Euroclear 230 млрд дол. компенсации через российские суды.

Угрозы руководству Euroclear

По информации СМИ, угрозы поступали, в частности, в адрес генерального директора Euroclear Валери Урбен и других топ-менеджеров компании. Сам депозитарий отказался комментировать ситуацию, отметив, что любые угрозы рассматриваются с максимальной серьезностью во взаимодействии с компетентными органами.

Ранее бельгийские медиа сообщали, что Урбен в течение года пользуется услугами личной охраны.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее публично заявлял, что Москва дала понять: в случае конфискации активов «последствия для Бельгии будут ощутимы очень долго», намекая на возможные российские контрмеры.

Украина критически нуждается в финансировании

В Украине отмечают, что будущий кредит ЕС является ключевым для продолжения обороны. По словам главы KSE Institute Наталии Шаповал, в 2026 году Украине понадобится около 50 млрд дол. внешнего финансирования, половина из которых пока не обеспечена.

Экономист подчеркнула, что стабильные поступления средств критически важны для закупки вооружения и развития оборонной промышленности. Без дополнительной помощи серьезные финансовые проблемы могут возникнуть уже со второго квартала следующего года.

В то же время эксперты считают, что использование замороженных активов способно усилить финансовое давление на Россию, которая в 2026 году планирует направить 38% государственного бюджета на войну, имея дефицит около 70 млрд дол.