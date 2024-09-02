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Белгород атаковала "бавовна": есть существенные разрушения, пожары и пострадавшие (фото, видео)

Белгород атаковала "бавовна": есть существенные разрушения, пожары и пострадавшие (фото, видео)

Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков

В регионе звучала тревога. Власти заявили о воздушной атаке.

Над Белгородом и районом 2 сентября сработала ПВО. В городе и близлежащих селах есть попадания, возникли пожары. Зафиксированы разрушения домов и автомобилей.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков заявил о воздушной атаке на Белгород и район. В самом городе есть прямые попадания в один социальный и коммерческий объект. В двух частных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и кровли. Поврежден один легковой автомобиль.

В поселке Дубово вспыхнули два дома и четыре автомобиля. Повреждены остекления и фасады. Была ранена женщина. Она с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставлена в больницу.

В поселке Майский загорелся один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. Там выбиты окна и иссечен забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля.

Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / © Вячеслав Гладков
Разрушения в Белгороде и области 2 сентября / Фото: Вячеслав Гладков

Белгород подвергся воздушной атаке: есть много разрушений, возникли пожары

Белгород подвергся воздушной атаке: есть много разрушений, возникли пожары

К слову, российское военное командование отдало приказ об усилении обстрелов территорий Курской области, подконтрольных Силам обороны Украины.

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