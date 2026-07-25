Белгород накрыла волна взрывов: появились подробности ночной атаки

Атака на Белгород

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В ночь на 25 июля беспилотники атаковали российский Белгород. После ударов в городе произошли пожары на логистических объектах и энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщают местные жители и власти.

По имеющейся информации, Белгород оказался под массированной атакой беспилотников.

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Местные власти заявили, что в результате ударов в городе зафиксированы повреждения и возгорание. К ликвидации последствий были привлечены пожарные подразделения и экстренные службы.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар попали логистические склады, подстанция Южная и ТЭЦ Луч.

На поражённых объектах вспыхнули пожары, над местами попаданий поднимается густой дым.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах.

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Мы ранее информировали, что после атак украинских беспилотников на склады Wildberries миллиарды долларов оказались под угрозой.

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