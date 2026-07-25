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Белгород накрыла волна взрывов: появились подробности ночной атаки
Белгород оказался под массированной атакой беспилотников.
В ночь на 25 июля беспилотники атаковали российский Белгород. После ударов в городе произошли пожары на логистических объектах и энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщают местные жители и власти.
По имеющейся информации, Белгород оказался под массированной атакой беспилотников.
Местные власти заявили, что в результате ударов в городе зафиксированы повреждения и возгорание. К ликвидации последствий были привлечены пожарные подразделения и экстренные службы.
По данным мониторинговых ресурсов, под удар попали логистические склады, подстанция Южная и ТЭЦ Луч.
На поражённых объектах вспыхнули пожары, над местами попаданий поднимается густой дым.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах.
Мы ранее информировали, что после атак украинских беспилотников на склады Wildberries миллиарды долларов оказались под угрозой.