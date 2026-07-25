ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Белгород накрыла волна взрывов: появились подробности ночной атаки

Белгород оказался под массированной атакой беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Атака на Белгород

Атака на Белгород

В ночь на 25 июля беспилотники атаковали российский Белгород. После ударов в городе произошли пожары на логистических объектах и энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщают местные жители и власти.

По имеющейся информации, Белгород оказался под массированной атакой беспилотников.

Местные власти заявили, что в результате ударов в городе зафиксированы повреждения и возгорание. К ликвидации последствий были привлечены пожарные подразделения и экстренные службы.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар попали логистические склады, подстанция Южная и ТЭЦ Луч.

На поражённых объектах вспыхнули пожары, над местами попаданий поднимается густой дым.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах.

Мы ранее информировали, что после атак украинских беспилотников на склады Wildberries миллиарды долларов оказались под угрозой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie