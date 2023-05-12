Белгород снова посетил "хлопок": власти заявили об обстреле (фото)

В частных домах иссечены фасады и крыши, выбиты окна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы обстреле 12 мая деревни Пороз и разрушениях в результате этого.

Об этом глава региона написал в Сети, добавив соответствующее фото.

Гладков обвинил в "обстреле" села Пороз Грайворонского городского округа Вооруженные силы Украины.

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По словам губернатора, пострадавших нет.

"После подомового обхода повреждения обнаружены в двух частных домовладениях: иссеченные фасады и крыши, выбиты окна", – сообщил Гладков.

В то же время местные паблики сообщили об "обстрелах" также Валуйского, Шебекинского городских кругов и Борисовского района.

Последствия "хлопка" в Белгородской области 12 мая сняли на фото/Фото: Вячеслав Гладков

Напомним, 8 мая Гладков тоже заявлял о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекиному. В многоквартирных домах были выбиты окна, повреждены балконы и пострадали четыре человека.

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