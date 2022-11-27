Белгородский губернатор снова заявил об "обстрелах": в области частично пропал свет и вода

В одном из городов области имеется повреждение линий электропередач.

В Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи, часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявив, что это последствия "обстрелов".

"В результате "обстрела" окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередач: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", — написал он в Telegram.

В одном из местных телеграмм-каналов также опубликовали фото сообщения от читателей, где якобы система чрезвычайных ситуаций РФ совершила рассылку жителям Шебекино с предупреждением об "обстреле".

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил публично отрубить голову министру строительства региона из-за несвоевременной сдачи объектов.

"Хлопок" в Белгороде

С начала ноября в Белгородской области снова происходят удивительные вещи – почти еженедельно становится известно о взрывах и пожарах.

Так, 19 ноября, "хлопок" произошел в одном из зданий города Шебекино, где также загорелся пожар.

На следующий день, 20 ноября, в Белгородской области было снова неспокойно. Очевидцы сообщали о звуках взрывов в нескольких районах.

Кремлевская пропаганда активно разгоняет слухи о якобы подготовке нападения Вооруженных сил Украины на пограничные российские города – Белгород, Брянск, Курск. Называют даже срок наступления – уже этой зимой.

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