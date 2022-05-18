Белгородский губернатор заявил об обстреле одного из сел: фото последствий

Белгородский губернатор заявил об обстреле одного из сел: фото последствий

Вечером во вторник , 17 мая, в одном из сел Белгородской области снова было неспокойно. Губернатор области заявил об обстреле села Безымено.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, обвинил в обстреле украинских военных.

Такое заявление сделал губернатор области 18 мая.

По его словам, всего после обстрела села Безымено повреждены 4 дома, в них разбиты окна и ограды. В одном из домовладений полностью разрушено хозяйственное сооружение. Сегодня подрядная организация приступит к их восстановлению. Поврежденную линию электропередач ПС «Гора Подол» уже восстановили.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области обвинил ВСУ в обстреле пограничного села Солохи.

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