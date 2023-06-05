Белгородскую область снова посетила "бавовна": загорелся энергообъект

Губернатор говорит, что все обошлось.

Неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на энергетический объект в Белгородском районе.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале SHOT.

"В настоящее время на месте происшествия пожар, работают оперативные службы. Отключения электроэнергии нет, предварительно обошлось без пострадавших", — написали авторы контента.

Инцидент, по информации авторов, произошел в районе пункта Болховец.

"Недалеко от Болховца взорвали подстанцию", — сообщают подписчики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе загорелся энергетический объект. По его словам, предварительно причиной возгорания определили сброшенную с беспилотника взрывчатку.

"Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", — сказал Гладков.

Ситуация в Белгородской области

Из-за обстрелов и боев в Белгородской области РФ власти оказались в ситуации, в которой не могут взять все под контроль и предотвратить превращение региона в поле боя. Об этом заявил в соцсетях 4 июня террорист Игорь Стрелков.

Он предположил, что российские власти полагаются на то, что ВС РФ успешно отразят контрнаступление ВСУ. О том, что вражеские силы могут не отбить или отбить лишь частично наступление защитников, по мнению террориста, в Кремле "не хотят даже думать". Самостоятельное перемещение боевиков ЧВК "Вагнер" он назвал выгодным ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о происходящих в Шебекине Белгородской области событиях, которые могут знаменовать конец режима.

По его словам, происходящее внутри Российской Федерации можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности", и гражданам нужно быть к этому готовыми.

4 июня бойцы РДК и ЛСР вызвали губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на переговоры. Добровольцы считают, что пора поговорить о том, какое будущее ждет Российскую Федерацию. В обмен на разговор бойцы пообещали вернуть двух пленных российских солдат.

3 июня добровольцы из РДК заявили о новом рейде на территорию России. Бойцы рассказали, что будут пытаться закрепиться в районах, где местные власти скрылись, а люди покинули свои дома.

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