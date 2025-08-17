Белград в огне: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Сербии (видео)

В Белграде и Новом Саде протестующие подожгли офисы партии власти

В Сербии на фоне масштабных протестов произошли жесткие столкновения гражданских с полицией.

Об этом сообщает ряд местных СМИ и пабликов, в том числе Mašina, а также агентство Reuters.

Между протестующими и полицией в нескольких сербисских городах, в частности, Белграде, Новом Саде, Валево, Нише и т.д. образовались драки. Демонстранты столкнулись с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и бронетехнику, а активисты ответили пиротехникой.

В Новом Саде протестующие пытались поджечь офис правящей партии SNS и сожгли флаг. Президент Вучич назвал участников акций «террористами».

В Валево протестующие также атаковали офисы SNS, бросали файеры в полицейских, после чего начались масштабные столкновения. Полиция ответила слезоточивым газом.

В столице Белграде полиция применила слезоточивый газ для разгона участников антиправительственного митинга.

В Нише и Крагуеваце также был применен слезоточивый газ против демонстрантов.

Что известно о протестах в Сербии и требованиях митингующих

14 августа в Сербии вспыхнули столкновения протестующих со сторонниками президента страны Александра Вучича и силами безопасности. Полиция применяла слезоточивый газ против митингующих, десятки человек получили ранения.

В ходе митинга демонстранты разрушили офисы правящей Сербской прогрессивной партии.

В Белграде митингующие начали протест 15 августа около 20.00 по местному времени перед зданием штаба армии. Впоследствии они начали бросать файеры в полицейских, поэтому правоохранители применили баллончики со слезоточивым газом.

Протестующие в Сербии требуют:

провести досрочные парламентские выборы. Это требование звучит с первых же дней протестов. Демонстранты считают, что нынешнее правительство потеряло доверие после коррупционных скандалов и многочисленных трагедий из-за халатности власти;

отставки президента Александра Вучича и правительства. Оппозиция и значительная часть протестующих убеждены, что власти узурпировали государственные институты и подавляют демократию.;

расследование коррупционных схем, особенно в сфере госзакупок, строительства и управления инфраструктурой;

справедливости для жертв катастрофы в Новом Саде из-за обрушения железнодорожного вокзала в ноябре 2024 года, где погибли 16 человек. Эта катастрофа стала эмблемой некомпетентности власти;

гарантии свободы слова и защита СМИ. Активисты отмечают, что государственные медиа работают в пропагандистском режиме, а независимых журналистов преследуют;

прекращение чрезмерного применения силы полицией против митингующих.

Участники протестов считают, что только перезагрузка политической системы из-за выборов может стабилизировать страну.

