Bellingcat будет расследовать гибель беларуса Шишова и возможное присутствие ФСБшников в Киеве

На это расследование компания направляет почти все ресурсы.

Проект Bellingcat возьмется за расследование обстоятельств смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке Киева 3 августа. Расследователи на днях получили данные о присутствии сотрудников ФСБ России в Киеве.

Об этом заявил руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Здесь нельзя не рассмотреть несколько совпадений, которые... Ну, во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не является самоубийством. Но я бы не написал об этом до того, как у нас нет полной картины. То, что здесь дает нам больше, чем просто ощущение, говорит, что, скорее всего, это спецоперация — это факт, что мы уже несколько дней работаем над информацией, которую мы добились, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ (России. — Ред.), которые интегрировались как-то то среди оппозиционных беларусских групп, которые находятся в Украине", — заявил Грозев.

По его словам, не исключено, что это может быть случайность, однако информация о сотрудниках ФСБ России, которые интегрировались среди беларусской оппозиции в Украине "точная".

"Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства. Если это убийство", — отметил расследователь.

Ранее ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о смерти беларусского активиста.

Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Напомним:

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Беларусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим Александра Лукашенко.

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