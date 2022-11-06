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Белорус показал средний палец колонне российской техники: силовики Лукашенко наказали его

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2094
Время на прочтение
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Белорус показал средний палец колонне российской техники: силовики Лукашенко наказали его

Российская техника в войне против Украины / Фото: Associated Press

Силовики Лукашенко заставили белоруса на камеру принести извинения российским и белорусским военным.

В Беларуси местный житель показал средний палец в сторону колонны российской военной техники, в результате чего его арестовали на 15 суток.

Об этом сообщает Mediazona.by.

Лукашенковский ОМОН задержал 40-летнего жителя Речицы, который, проезжая по трассе, с автомобиля показал средний палец в сторону колонны техники армии страны-агрессора РФ. Объяснял он это тем, что оккупанты нападают на Украину с территории РБ.

В ходе проверки в соцсетях белоруса обнаружили якобы "экстремистские материалы".

В результате мужчина заставили на камеру принести извинения российским и белорусским военным. И сказать, что он больше не считает, что ВС РФ нападает из Беларуси на Украину.

По информации в Сети, белорус был арестован на 15 суток за распространение информации, содержащей призывы к "экстремистской деятельности".

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заявила, что силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задерживают родственников добровольцев, погибших на войне в Украине. Отмечается, что был задержан родственник бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова, а также двоюродного брата, сестру и маму погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

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Дата публикации
Просмотры
2094
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