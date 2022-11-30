Белоруса за оскорбления Лукашенко бросили за решетку на полтора года

Жителя Брестской области обвинили в унижении белорусского диктатора и его спикера.

В Беларуси суд признал виновным жителя города Жабинка Брестской области Алексея Михнюка в "оскорблении" самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и другого представителя власти – пресс-секретаря его администрации.

Об этом сообщили на сайте белорусского правозащитного центра "Весна".

Согласно материалам уголовного дела, который рассматривал суд Березовского района, Алексей Михнюк с неустановленного устройства в "экстремистских" Telegram-чатах неоднократно размещал сообщения, содержащие высказывания в непристойной форме и "унижавшие честь и достоинство" Александра Лукашенко. Также обвиняемый публиковал "оскорбления" в адрес пресс-секретаря администрации Лукашенко Наталии Эйсмонт.

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Судья Дмитрий Ковалевич вынес обвинительный приговор. Алексею Михнюку было назначен наказание в виде лишения свободы в колонии в условиях общего режима сроком на один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее в Беларуси женщине дали год колонии, потому что та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сказала, что "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

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