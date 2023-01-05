Белорусов будут лишать гражданства за "экстремизм" и "вред интересам": Лукашенко изменил закон

Лишить гражданства Беларуси могут, даже если лицо приобрело его по рождению.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января подписал изменения в закон о гражданстве, которые, в частности, предусматривают его лишение в случае участия в экстремистской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе самопровозглашенного лидера РБ.

Согласно изменениям к закону, предусмотрена возможность лишения лица белорусского гражданства, приобретенного по рождению. Так, лишить белорусского гражданства могут, если будет приговор суда об участии лица в "экстремистской деятельности" или причинении им "тяжкого вреда интересам Беларуси", если такое лицо находится за пределами страны.

Кроме того, изменения в закон предусматривают уточнение круга лиц, которые приобрели гражданство Беларуси по рождению, а также – обязанность приносить присягу теми, кто приобретает гражданство страны.

Также граждане РБ должны уведомлять компетентные органы о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.

Напомним, в Беларуси начали вызывать в военкоматы мужчин призывного возраста якобы "для уточнения учетных данных"; Объявление об этом запустили на электронном табло вокзала.

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