Белорусов вызывают в военкоматы через движущуюся строку на вокзале (видео)

В военкоматы должны прибыть все мужчины-граждане РБ в возрасте от 18 до 60 лет.

В Беларуси мужчин призывного возраста вызывают в военкоматы "для уточнения учетных данных": запустили объявление на вокзале.

Соответствующее видео появилось в Сети.

"В Беларуси вызывают мужчин в военкоматы "для уточнения учетных данных". Объявление об этом запустили движущейся строкой на вокзале", – говорится в подписи к видео.

В тексте на движущейся строке указано: "Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных".

Напомним, 2 января стало известно, что Беларусь и Россия по меньшей мере до 8 января продлили учения региональной группировке войск "Союзного государства".

Вечером того же дня в Беларуси приземлился самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608), в прошлый раз прилетавший туда накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

По последним данным украинской разведки на 2 января, пока нет опасности вторжения с территории Беларуси, однако там фиксируется наращивание сил.

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