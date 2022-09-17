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Белорусская армия никак не может закончить учения, которые продолжаются еще с апреля

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Белорусская армия никак не может закончить учения, которые продолжаются еще с апреля

Фото: Associated Press

В Беларуси военные учения продлили как минимум до 24 сентября.

В пятницу, 16 сентября, в Беларуси еще на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля. Таким образом, их общая продолжительность составила уже 21 неделю.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 24.09;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
  • Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 24.09;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 23.09;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 23.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.09;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.

Воскресенье, 18 сентября, станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", — отмечают белорусские наблюдатели.

Напомним, ранее в село Бор Лепельского района, расположенное в 5 км от одного из белорусских полигонов, прилетели два снаряда. Один упал в озеро, а другой прямо в сельский огород.

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