Белорусская армия никак не может закончить учения, которые продолжаются еще с апреля

В Беларуси военные учения продлили как минимум до 24 сентября.
В пятницу, 16 сентября, в Беларуси еще на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля. Таким образом, их общая продолжительность составила уже 21 неделю.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 24.09;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 24.09;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 23.09;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 23.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.09;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.
Воскресенье, 18 сентября, станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.
"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", — отмечают белорусские наблюдатели.
Напомним, ранее в село Бор Лепельского района, расположенное в 5 км от одного из белорусских полигонов, прилетели два снаряда. Один упал в озеро, а другой прямо в сельский огород.
Читайте также:
- Стало известно о подготовке масштабных военных учений в Беларуси, которые у Лукашенко еще не анонсировали: все детали
- Белорусские военные проводят учения по отражению атак условного противника на границе с Украиной — Генштаб
- На Житомирском пограничные воины в полной боевой готовности из-за новых учений белорусов