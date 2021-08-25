Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет летать в Украину еще месяц

Компания продлила срок приостановления полетов.
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановление полетов в Украину.
Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Отмечается, что самолеты не будут летать как минимум до 30 сентября. К слову, запрет предварительно действовал с 26 мая до 25 августа.
Таким образом из-за запрета Украина судна компании не летать в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также из этих городов.
Напомним, санкции Европейского Союза в отношении Минска начало действовать от 00.00 часов 5 июня. Санкции предусматривают запрет самолетам, пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах ЕС. Соответствующее решение в ЕС приняли в ответе на действия белорусских властей принудительную посадку самолет авиакомпании Ryanair в Минске с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.