Белорусская пропаганда фальсифицирует реальность: в Польше опровергли фейк о потоке украинских беженцев из стран ЕС

В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны Евросоюза.

Минск сообщает о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь. В Варшаве это опровергли и заявили, что белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.

"Белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности, относительно роли Беларуси в войне против Украины. На сайте белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором Минск сообщает о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь", — отметил Жарин.

Бялорусская propaganda kontinuuje fałszowanie rzeczywistości, w szczególności на тему роли Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. На stronie Białoruskiego Komitetu Granicznego opublikowano komunikати, w ktorym Minsk informuje о rzekomo masowej migracji Ukraińców на Białoruś.

1/4 pic.twitter.com/FWYflD8ieU — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

На графике показаны ошибочные цифры украинских беженцев, которые должны были уехать в Беларусь. Согласно информации о миграционном движении, в Беларусь прибыло более 60 тыс. украинцев, в том числе почти 40 тыс. должны были ехать через Польшу.

По словам Жарина, белорусская пропаганда в очередной раз намекает на то, что спасающиеся от войны граждане Украины ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну безопаснее, чем страны ЕС.

"Минск предпринимает попытки манипулировать характером действий Беларуси. С начала войны России против Украины Беларусь втянута в конфликт, предоставляя России оружие и территории для нападения на Украину", — сказал он.

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