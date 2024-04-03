Белорусские добровольцы с радостью встретят: эксперт о вероятности включения Лукашенко в войну

Белорусские военные не хотят воевать ни за Путина, ни за Лукашенко. Поэтому, если белорусский диктатор решится пойти в наступление, то украинские войска не заставят долго себя ждать.

Александр Лукашенко заявил, что готовится к войне. Но он боится, так что в момент, когда он, вероятно, выдаст команды своим войскам, белорусские добровольцы смогут остановить продвижение войска.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии "24 каналу".

По его словам, на стороне Украины воюют белорусские добровольцы, которые якобы не раз говорили, что если белорусы пойдут в наступление на Украину, то они попросят свои подразделения направить к ним, чтобы "поговорить".

"Там есть много знакомых и воюющие на нашей стороне белорусы говорят, что смогут убедить большое количество белорусских военных, которые точно не хотят идти воевать за Путина или Лукашенко. Вполне возможно, что эти белорусские подразделения развернут оружие в другую сторону", – считает Гетьман.

Лукашенко понимает это и боится, поэтому он заявляет, что надо готовиться к войне, чтобы "давать отпор". Сама же Беларусь, мол, нападать ни на кого не собирается. У него страх, что белорусские военные с признаками белорусской армии (шевронами, флагами) пересекут границу с Украиной с попыткой наступательных действий.

"Дипломатические связи с Беларусью сразу же будут разорваны после такого, и мы будем иметь полное право атаковать те территории, с которых атакуют нас", – отметил ветеран российско-украинской войны.

Также Лукашенко испуган, что международное сообщество ему не простит атаку на Украину и никто ему не пожмет руку.

"Лукашенко думает, что как таковых претензий к нему нет, потому что он, мол, не ведет боевых действий, а это делает Россия. Я думаю, что Путин его заставит и он будет сидеть рядом на скамье подсудимых", – сказал Гетьман.

Однако если Лукашенко все же отважится отдать приказ своим войскам атаковать Украину, то, по мнению ветерана российско-украинской войны, сразу пойдут разговоры, что по территории Беларуси тоже нельзя стрелять. На призывы не наносить удары по России Украина ответила, что мы должны защищать свою страну. Так же будет и с северными соседями.

"Я уверен, что если он решится отдать команду своим войскам, то после ответного удара от нас по военным объектам в Беларуси может начаться разрушительный процесс внутри страны", — добавил Гетьман.

Напомним, 2 апреля, находясь у польской границы, Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне против "недружественных государств". Так, ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

Читайте также: