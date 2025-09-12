- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 889
- Время на прочтение
- 1 мин
Белорусские и российские войска начали обучение "Запад-2025" с отработкой применения ядерного вооружения: в НАТО повышенное внимание
На территории Беларуси стартовали стратегические учения белорусских и российских войск.
Сегодня, 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия.
Как сообщають пропагандистские СМИ, силы Северного флота приступили к развертыванию в ближних и дальних морских зонах.
Учения «Запад-2025» находятся в поле внимания не только Украины, но и западных союзников, пишет BILD.
Восточные союзники НАТО, граничащие с Беларусью — Польша, Литва и Латвия — находятся в повышенной готовности к учениям, которые, по утверждению Беларуси, состоятся вблизи Борисова. Все три страны ужесточили меры безопасности перед учениями, а Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью.
В то же время польские чиновники предупредили, что они закрывают границу «пока угроза не будет устранена», а не на время учений. Другие страны НАТО также приняли меры предосторожности.
Москва утверждает, что Североатлантический альянс неправильно истолковывает события.
«Это плановые учения, они не направлены против кого-то», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Активная фаза маневров намечена на 12–16 сентября 2025 года. Ожидается, что в них примут участие более 18 тысяч военнослужащих. В Беларуси уже заявили о планах отработать на учениях сценарии применения ядерного вооружения и задействовать систему «Орешник».