Мир
889
1 мин

Белорусские и российские войска начали обучение "Запад-2025" с отработкой применения ядерного вооружения: в НАТО повышенное внимание

На территории Беларуси стартовали стратегические учения белорусских и российских войск.

Анастасия Павленко
Обучение на территории Беларуси проводят на полигонах

Обучение на территории Беларуси проводят на полигонах / © Associated Press

Сегодня, 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия.

Как сообщають пропагандистские СМИ, силы Северного флота приступили к развертыванию в ближних и дальних морских зонах.

Учения «Запад-2025» находятся в поле внимания не только Украины, но и западных союзников, пишет BILD.

Восточные союзники НАТО, граничащие с Беларусью — Польша, Литва и Латвия — находятся в повышенной готовности к учениям, которые, по утверждению Беларуси, состоятся вблизи Борисова. Все три страны ужесточили меры безопасности перед учениями, а Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью.

В то же время польские чиновники предупредили, что они закрывают границу «пока угроза не будет устранена», а не на время учений. Другие страны НАТО также приняли меры предосторожности.

Москва утверждает, что Североатлантический альянс неправильно истолковывает события.

«Это плановые учения, они не направлены против кого-то», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Активная фаза маневров намечена на 12–16 сентября 2025 года. Ожидается, что в них примут участие более 18 тысяч военнослужащих. В Беларуси уже заявили о планах отработать на учениях сценарии применения ядерного вооружения и задействовать систему «Орешник».

889
