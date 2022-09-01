Белорусские истребители стали значительно ближе тренироваться к границе с Украиной

Вблизи границы с Украиной уже долгое время проходят военные учения белорусской армии. Мониторинговая группа зафиксировала, что тренировочная зона белорусской авиации сместилась гораздо ближе к границе с Украиной.

Отмечается, на этой неделе белорусские истребители и вертолеты начали обучение над 230-м общевойсковым полигоном "Обуз-Лесновский".

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусские Гаюн.

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"В начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном "Обуз-Лесновский" (Барановичский район), однако на данный момент похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украина", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, на территории Беларуси размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер". Именно он совершает ракетные пуски. А также три дивизиона C-400, С-300.

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