Белорусские летчики освоили нанесение ядерных ударов (видео)

Белорусские лётчики штурмовиков Су-25 освоили способы применения специальных боеприпасов и готовы применить на практике ядерные боеприпасы.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Минобороны РФ.

"Минобороны России: В учебном центре российских ВКС завершена доподготовка белорусских летчиков штурмовиков Су-25, они освоили способы применения в том числе специальных боеприпасов", – говорится в заявлении СМП.

Там отметили, что белорусские лётчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы для обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства.

"При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и союзного государства в целом", – говорит мужчина в шлеме летчика на распространенном пропагандистами видео.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия своего государства на территории Беларуси, сказав, что к июлю там должны быть завершены соответствующие подземные хранилища. Впоследствии россияне завезли в Беларусь комплексы "Искандер-М", способные наносить ядерные удары.

А 14 апреля в белорусском Минобороны пригрозили размещением и стратегического ядерного вооружения в случае необходимости. Там говорят, что уже готовят площадки.

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